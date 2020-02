Comentarista da Rádio Globo é o novo contratado da Fox Sports

Rio - O jornalista Rafael Marques, da Rádio Globo/CBN, é o mais novo comentarista esportivo dos canais Fox Sports. Rafael, que tem contrato com a emissora de rádio, fará participações semanais na televisão e disse ter gostado da inciativa de compartilhar suas opiniões na nova casa.



"Não é algo estático, mas toda a quinta-feira estarei com uma participação fixa. Contudo, depende das transmissões da emissora", afirmou ele ao LANCE!.





Rafael Marques reafirmou que seguirá normalmente nas transmissões no rádio. A ideia da Fox Sports é aproveitar as opiniões do comentarista no programa "Expediente futebol", nas tardes de quinta.



"Agradeço à produção do #expedientefutebol pelo convite para participar do programa desta quarta feira, 20/11. Muito bacana poder falar muito sobre a grande decisão da Libertadores. Obrigado à todos que assistiram!", disse ele em postagem no Instagram, quando participou no ano passado.



O contrato foi assinado no dia 6 de fevereiro. Aos 41 anos, Rafael está nas coberturas da Globo há 17 anos e é um dos grandes nomes das transmissões. Ele afirmou ainda que não houve nenhum impedimento por parte da Globo/CBN pelo contrato dele ser assinado apenas por sua voz.