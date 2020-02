Rio - Os jogos da chave de duplas desta sexta-feira do Rio Open foram adiados para amanhã por causa da forte chuva na cidade. Com a mudança, as semifinais entre Meligeni/Monteiro x Granollers/Zeballos e Melo/Kubot x Caruso/Gaio serão realizadas na tarde deste sábado, simultaneamente com as semifinais da chave de simples. O horário dos jogos ainda não foi divulgado pela organização do torneio.



As partidas da chave de simples sofreram alterações no horário e na quadra, como por exemplo Balazs x Martinez, que jogariam na Quadra 4 e foram transferidos para a Quadra 1.

Confira a nova ordem de jogos da noite desta sexta!