Messi marca quatro vezes, Barcelona goleia o Eibar e assume liderança do Espanhol

HAT-TRICK NO PRIMEIRO TEMPO

​Messi estava sem marcar há quatro partidas, mas hoje resolveu desencantar. Marcou um para cada jogo que passou em branco, incluindo três somente no primeiro tempo. O primeiro foi uma pintura. Deu uma caneta no marcador e bateu de cavadinha para vencer o goleiro. O segundo foi após receber de Vidal. E o terceiro foi após trapalhada da defesa.



SEGUNDO TEMPO TRANQUILO

Com o resultado garantido, o Barcelona se poupou na etapa final e administrou o ritmo. Tirando o pé do acelerador, o clube até chegou a levar um gol, mas que foi anulado pela arbitragem. Messi fez o quatro já no fim, aos 42 do segundo tempo, deixando o goleiro e um zagueiro batidos. Arthur fechou a conta aos 44 minutos.



MARCAS IMPORTANTES

Com os quatro gols de hoje, Messi agora tem ​18 no Campeonato Espanhol e é o artilheiro. O argentino chegou também à marca de 20 gols marcados contra o Eibar. Na carreira, o camisa 10 foi para 696 gols e está próximo de alcançar a marca de 700.



CHAMPIONS PELA FRENTE

​O Barcelona agora encara o Napoli pela Liga dos Campeões. Na próxima terça-feira, o time de Quique Setién vai até a Itália enfrentar os napolitanos. O jogo acontece às 17h (de Brasília), no Estádio San Paolo.



SITUAÇÃO

Com a vitória, o Barcelona chegou aos 55 pontos e assumiu a liderança provisória. O Real Madrid tem 53 pontos, mas encara o Celta de Vigo ainda hoje e pode voltar à primeira colocação.