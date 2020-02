Marta será tema da Inocentes de Belford Roxo neste sábado no Carnaval do Rio

Seis vezes melhor do mundo, a jogadora Marta é o tema do Carnaval da Inocentes de Belford Roxo. A escolha da atleta como enredo da escola da Baixada Fluminense partiu de Carol Carioca, ex-colega de clube da "Rainha". A Inocentes começou a planejar o tema para o Carnaval deste ano a partir do segundo semestre de 2019.

A homenagem a Marta não ficou restrita à Inocentes de Belford Roxo. Última escola a desfilar na noite da sexta-feira passada, o Império Serrano dedicou uma ala à "Rainha". A agremiação leva para a Marquês de Sapucaí o enredo "Lugar de Mulher É Onde Ela Quiser".



O carnavalesco Júnior Pernambucano destacou o que foi crucial para colocar a jogadora de futebol no desfile da escola de Madureira.



- Marta traz a imagem de uma mulher empoderada. Ela superou desafios, alcançou o sucesso no futebol, conseguiu superar preconceitos e, hoje, é reconhecida no mundo todo. Sem dúvida, é um grande exemplo tanto para as mulheres quanto para todos nós - declarou, ao LANCE!.

O talento de Marta renderá samba na Série A (grupo de acesso) do Carnaval do Rio de Janeiro. A Inocentes de Belford Roxo reverenciará a dimensão da história de vida da "Rainha" no samba-enredo "Marta do Brasil - Chorar no Começo Para Sorrir no Fim".



- O fator principal é que ela representa a garra e a força da mulher brasileira, que sonha com uma vida mais digna e com um futuro melhor. A vida dela é um.exemplo para todos os brasileiros. Lutou contra a pobreza, contra o preconceito e até contra as adversidades climáticas. Hoje é embaixadora da ONU Mulheres pelo seu engajamento na batalha contra as desigualdades. Eleita seis vezes pela Fifa a melhor jogadora do mundo. fez da sua chuteira e seu talento as suas principais armas - declarou Reginaldo Gomes, presidente da agremiação.



Carnavalesco da escola de samba localizada na Baixada Fluminense, Jorge Caribé não esconde seu entusiasmo em levar para a avenida a história da camisa 10.



- É uma grande felicidade para nós falarmos de uma mulher vencedora, contar sua trajetória desde o início de vida no Nordeste até a forma como Marta foi alcançando os degraus da fama. Vamos levar muitas coisas positivas para o nosso Carnaval deste ano - disse, ao LANCE!.



De acordo com Caribé, o desfile da Inocentes de Belford Roxo também abrirá espaço para as causas que Marta abraçou com o passar de sua carreira.



- A gente trará um setor homenageando a busca por uma igualdade salarial entre as mulheres e os homens no futebol. Outro setor dará espaço à sua luta contra a homofobia e o preconceito - detalhou.



O carnavalesco também confirmou que o desfile trará presenças ilustres na Marquês de Sapucaí:



- A Pia (Sundhage), técnica da Marta na Seleção, estará presente. E, claro, não poderiam faltar colegas da Marta que a acompanharam em todo este tempo no futebol.



Na véspera do desfile, a camisa 10 esteve no barracão da escola de samba, em Belford Roxo, e acompanhou os últimos preparativos da Inocentes antes do desfile. A relação de Marta com a escola já vem de longa data.



- Quando estava iniciando sua carreira no Vasco (em 2000), ela veio aqui várias vezes. Ao lado da colega de equipe Carol Carioca, jogava nos campos de várzea em Belford Roxo e sambava na Inocentes - disse o presidente da escola de samba, Reginaldo Gomes para, em seguida, ser categórico sobre a "Rainha":



- Ela é a heroína dos novos tempos - completou.



A Inocentes de Belford Roxo será a segunda escola a desfilar na noite deste sábado na Marquês de Sapucaí. A segunda noite de desfiles da Série A será aberta pela Acadêmicos do Sossego.