Rio - Estão definidas as semifinais do Rio Open. Após os jogos serem adiados, na última sexta-feira, por conta da forte chuva na cidade maravilhosa, os tenistas retornaram às quadras do Jockey Club Brasileiro na tarde deste sábado para a reinicialização dos dois jogos da chave de simples que não terminaram - Thiem vs Mager e Balazs vs Pedro Martinez.

Com a vitória de Attila Balazs, estão definidas as semifinais do Rio Open na chave de simples.

Cristian Garin (25) vs Borna Coric (32)

Gianluca Mager (128) vs Attila Balazs (106) — Lucas Oliveira (@_Lucas0liveira_) February 22, 2020

O italiano Gianluca Mager eliminou Thiem e acabou com a chance do austríaco ultrapassar a lenda Roger Federer no ranking da ATP. Com os resultados, Mager e o húngaro Balazs avançaram e se enfrentam na semifinal. No outro lado da chave, Coric enfrenta Garin, que se classificaram antes do adiamento dos jogos. Os vencedores se enfrentam na grande decisão do ATP 500 disputado no Rio de Janeiro.