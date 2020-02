Time perde por 6 a 0 e presidente publica foto do bicho que pagaria: 'Vou usar no Carnaval'

São Paulo - A Série A2 do Campeonato Paulista teve um episódio inusitado na última sexta-feira. Após o Atibaia levar uma goleada de 6 a 0 sobre o Monte Azul, o presidente do clube perdedor, Alexandre Barbosa, anunciou que usará o bicho do jogo para outra finalidade. Em publicação no Facebook, o mandatário afirmou que o dinheiro ficara para o próprio dirigente curtir o Carnaval.



Na postagem, Alexandre publicou uma imagem com diversas notas de 100 e 50 reais, com a mensagem: 'Fiz minha parte, mandei o bicho, não quiseram, vou gastar no Carnaval'. Após a acachapante derrota diante do Monte Azul, o Atibaia deixou a zona de classificação do torneio para a segunda fase. Agora, a equipe está na 9ª colocação, com 10 pontos e enfrenta o Penapolense na próxima rodada.