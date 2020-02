Garin confirma favoritismo, vence Mager e conquista título do Rio Open

Rio - Cristian Garin é o grande campeão do Rio Open 2020. Na decisão, o chileno venceu o italiano Gianluca Mager por 7/6 (3) e 7/5, em 1h35 de jogo e conquistou o título inédito na cidade maravilhosa. Com o resultado, o tenista atingiu a 18° posição do ranking mundial, subindo sete posições.



O primeiro set da decisão foi disputadíssimo. Garin começou melhor e chegou a primeira quebra de saque logo de cara para abrir 3/1. Porém, viu Mager reagir na sequência para igualar a parcial em 3/3. A parcial seguiu sem quebras e o vencedor teve que ser decidido no tie-break.



O game desempate começou de forma acirrada, com ambos agressivos e buscando a vantagem a todo momento. Sólido nas trocas de bola, Garin emplacou duas mini quebras de vantagem e venceu o tie-break por 7-3.



Precisando reagir para se manter vivo na finalíssima, Mager voltou com os golpes calibrados. No terceiro game, conquistou a quebra de saque sem perder pontos e abriu 3/1. No décimo game, Garin conseguiu reagir e devolver a desvantagem no momento decisivo para igualar em 5/5.



Embalado pelo bom momento, o chileno conseguiu mais um break no 12° game pra vencer por 7/5 e selar o título do ATP 500 do Rio de Janeiro.

Reportagem do estagiário Lucas Oliveira