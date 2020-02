Ao som de 'Cidade Maravilhosa', público do setor 1 vai à loucura na Sapucaí

Rio - Primeiro dia do desfile da escolas de samba do grupo especial começa ao som do hino da cidade do Rio de Janeiro: a canção Cidade Maravilhosa. O público que lotava arquibancada do Setor 1 foi à loucura.

Neste domingo, sete escolas de samba vão passar pela Marquês de Sapucaí. A atual campeã da Série A, Estácio de Sá abre a noite. Logo depois, vem a atual vice-campeã do Especial: a Viradouro. Em seguida, vai para a Avenida a Mangueira, a atual campeã do Grupo Especial. Paraíso do Tuiuti, Grande Rio, Ilha e Portela completam o primeiro dia de desfiles.