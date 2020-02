Rio - Após uma breve passagem pela Portuguesa-RJ, o atacante Jobson está de casa nova. O ex-jogador do Botafogo foi anunciado como novo reforço do Independente-PA, equipe que disputará a Série D do Brasileiro.

Inicialmente, Jobson assinou contrato apenas até o fim do Estadual. No entanto, há possibilidade de renovação pelo restante da temporada.

Jobson deve estrar pela nova equipe no próximo sábado, contra o Itupiranga, pela sexta rodada do Campeonato Paraense.