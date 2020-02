Rio - Um dos destaques do Botafogo nesta temporada, o atacante Pedro Raul gerou uma polêmica nesta quarta-feira. Em seu perfil no Instagram, o jogador curtiu uma publicação sobre o título do Flamengo na Recopa Sul-Americana. A atitude gerou críticas na rede social e uma alegação de ter sido vítima de um hacker do atleta.

A atitude de Pedro Raul levou Ricardo Rotemberg, membro da cúpula do clube de General Serveriano, a utilizar uma conta em uma outra rede social para criticar o jogador. Ele avaliou a ação como "absurdo".



Logo depois do ocorrido, o jogador, também no Instagram, publicou que a rede social havia sido hackeada, mas que ele já havia conseguido recuperar a senha.