Jogador do futebol italiano testa positivo para coronavírus

Rio - Um jogador do Pianese, clube da Série C do Campeonato Italiano, testou positivo para coronavírus na noite passada. Após a constatação da doença, o jogador foi comunicado por trabalhadores sanitários, que apareceram para transferi-lo para a policlínica, de Siena. As informações são da La Gazzeta dello Sport.

O jogador havia sentido sintomas de gripe no último sábado à noite e ficou fora da partida do Pianese. No entanto, vale lembrar que o atleta esteve presente no almoço da delegação da equipe. Agora, as respostas do Istituto Superiore della Sanità são aguardadas, mas a equipe, como precaução hoje, não participará das sessões de treinamento.

Presidente da Lega Pro, a Série C do Campeonato Italiano, Francesco Ghirelli se manifestou sobre a situação: "A saúde está em primeiro lugar. O protocolo de saúde é seguido respeitando o procedimento previsto entre as autoridades de saúde e os clubes. Quando haverá comunicada a situação, nos adaptaremos ao que será prescrito pelas autoridades competentes. Com base nisso, a parte esportiva será alinhada ".