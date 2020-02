Conselho Técnico aprova fim da venda de mandos de campo no Brasileirão; Flamengo é contra

Rio - O próximo Campeonato Brasileiro terá uma pequena mudança de regra na logística das partidas. Em reunião no Conselho Técnico, os clubes da Série A votaram pelo fim da venda do mando de campo na competição. A decisão proíbe que clubes de menor e médio porte transfiram os jogos para outros lugares fora de seu estado.



Nas últimas edições, clubes recém-chegados à elite do torneio vendiam seus mandos para lucrar com a arrecadação da torcida, principalmente com as de Flamengo e Corinthians. Atlético-GO, Botafogo, Ceará, Internacional, Vasco e Flamengo votaram contra. Outros clubes votaram para vender apenas um jogo por equipe. Rodolfo Landim, presidente do Flamengo falou sobre o assunto:



"Claro que eu fui contra, cada clube tem que ter o livre arbítrio pra fazer o que quiser", explicou Landim.