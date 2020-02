Espanha - Neymar e Barcelona vivem uma relação de amor e ódio. Ao mesmo tempo que o brasileiro já deixou clara a intenção voltar a vestir a camisa azul-grená, o jogador move processos contra o clube espanhol. Segundo publicação do 'El Mundo', desta quinta-feira, na mais recente ação judicial contra sua ex-equipe, o astro cobra um valor de 6,5 milhões de euros.



A quantia é ferente a "contingências fiscais" que o atacante precisou assumir em sua pessoa física. Parte dos valores referentes à contratação de Neymar que o Barcelona omitiu, à época, foi considerada rendimento salarial e, portanto, passou a estar sujeita à tributação.



De acordo com o jornal, o Barça não tem a intenção de cumprir as exigências dos advogados do atleta. Este é o terceiro processo que Neymar move contra o Barcelona. A quantia total exigida pelo ex-santista junto ao clube blaugrana já chega a 190,53 milhões de euros.