Rio - Novo contrato da Fox Sports, o ex-repórter da TV Globo Mauro Naves terá desafios na nova emissora. Ele deixará a reportagem de lado e voltará ao ar como comentarista, participando inclusive de transmissões de jogos.

"É um desafio realmente, porque não é só uma simples troca de canal, mas um trabalho novo. É uma função diferente, preciso também me preparar e me acostumar com ela. Quero retribuir à altura", declarou Mauro ao colunista Flávio Ricco.

A estreia de Mauro Naves no canal acontecerá no próximo domingo, no programa "A última Palavra". O primeiro jogo como comentarista será pela Libertadores, na próxima semana, mas a partida ainda não foi definida.