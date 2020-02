Londres - O risco de contágio pelo Coronavírus vem deixando alguns clubes preocupados. Foi o caso do Newcastle United, da Inglaterra. Como medida de segurança, o técnico Steve Bruce afirmou em entrevista coletiva que o cumprimento entre os jogadores e comissão técnica dentro do clube e com outras equipes está suspenso por tempo indeterminado.

"Paramos com esse ritual por conselho do nosso médico. É um ritual, todos apertam as mãos uns dos outros pela manhã. Esperemos que a situação não piore e somos como todas as pessoas, seguimos o que acontece pela TV", disse Steve Bruce.

Na última quinta-feira, primeiro caso de coronavírus no futebol foi diagnosticado na Itália . Segundo a Gazzetta Dello Sport, um jogador de 22 anos do Pianese, clube que disputa a terceira divisão nacional. Em boas condições, o atleta foi encaminhado ao hospital em Siena.

Em levantamento feito pela agência de proteção civil italiana, o país tem 650 casos confirmados da doença, 122 a mais que no último levantamento. Até aqui, 14 pessoas morreram por causa da doença no país. A maioria dos casos está no norte da Itália.