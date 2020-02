Johor, Malásia - O roteiro foi perfeito do início ao fim. No dia da inauguração do suntuoso estádio Sultan Ibrahim, em Johor, na Malásia, o Johor Darul Ta’zim, que contou com boa atuação de Diogo, venceu o Kedah, por 1 a 0, e faturou o título da Supercopa da Malásia. Em pouco mais de um ano de clube, o atacante brasileiro chega ao seu 4º título, sendo bicampeão da Supercopa – ele também já conquistou a Superliga da Malásia e a FA Cup, ambas na temporada passada. No triunfo que garantiu o título para o JDT, o gol foi do também brasileiro Maurício.



“Foi bom demais! O jogo foi difícil e hoje também foi um dia muito quente aqui, mas tivemos confiança e conseguimos o título. Começar o ano faturando uma taça com certeza nos dá uma motivação extra para fazermos um bom ano”, comemorou Diogo, que computa 38 jogos oficiais pelo clube malaio, além de já ter marcado 20 gols e dado dez assistências.



Fundado em 1955, o JDT agora manda seus jogos no novo estádio Sultan Ibrahim, localizado na cidade de Iskandar Puteri, em Johor. O novo estádio luxuoso tem capacidade para 40 mil torcedores (e estava lotado na decisão da Supercopa), conta com cinco estrelas no padrão-Fifa e foi concebido para colocar a Malásia na rota dos grandes jogos internacionais. “Foi lindo. O estádio estava cheio e essa vitória foi muito importante para nós, para o clube e para os torcedores, que festejaram no novo estádio”, ressaltou.



Brilhando no futebol asiático desde 2015 (ele atuou no Buriram United, da Tailândia, por quatro temporadas e depois seguiu para o JDT), Diogo terá a chance de ampliar seus bons números no continente. Afinal, a equipe ainda vai disputar a Superliga da Malásia e a FA Cup, além de já estar disputando a Champions League da Ásia – os malaios estão no grupo G, ao lado de Vissel Kobe, do Japão, Guangzhou Evergrande, da China, e Suwon Bluewings, da Coreia do Sul.