Renata Fan admite que recebeu propostas para deixar a Band

Rio - No comando do "Jogo Aberto" há 13 anos, a apresentadora Renata Fan revelou ter recebido propostas para deixar a Band. No entanto, garantiu que não tem a intenção de deixar a emissora paulista tão cedo.

"Já tive proposta de outras emissoras, porém, eu sempre considero o que eu tenho, se é mais interessante, aquilo que eu busco. E ninguém fica 13 anos no mesmo programa se não estiver realizada. Então, para fazer algo melhor que o Jogo Aberto vai precisar mais que uma concorrente me chamar [...] Hoje eu posso fazer tudo no Jogo Aberto: entretenimento, jornalismo esportivo, merchandising, debate. Como ter algo melhor? Talvez um dia eu mesma canse, mas ainda não cansei. Por enquanto, acho que não está na hora de se aposentar do futebol, mas quem sabe?", declarou ao jornalista Alê Oliveira, no canal De Sola.