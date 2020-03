Mãe de Cristiano Ronaldo sofre AVC e é internada em Portugal, diz jornal

Portugal - Cristiano Ronaldo e sua família sofreram um grande susto na última madrugada desta terça-feira. De acordo com informações do jornal "Correio da Manhã", a mãe do craque, Dolores Aveiro, de 65 anos, sofreu um AVC isquêmico e foi internada na Ilha da Madeira, em Portugal.

Segundo a publicação, a mãe de Cristiano foi levada ao hospital Dr. Nélio Mendonça e foi submetida a um procedimento chamado trombectomia mecânica. Neste momento, Dolores encontra-se em estado estável,"apesar de ainda inspirar grandes cuidados", segundo o jornal.

Cristiano Ronaldo ainda não se manifestou sobre o problema de saúde de sua mãe. O jornal aponta que o craque viajou para Portugal na manhã desta terça-feira. A princípio, o craque estaria disponível para a partida contra o Milan, em Turim, pelas semifinais da Copa da Itália. Na ida, as equipes empataram em 1 a 1.