Zoeira vetada! PM proíbe entrada de material provocativo no clássico de Belo Horizonte

Rio - O clássico entre Atlético-MG e Cruzeiro acontece apenas no próximo sábado, mas já começou a polêmica em Belo Horizonte. Em reunião na sede da Federação Mineira de Futebol, reunindo representantes dos rivais, da FMF e do poder público, ficou definido que o confronto terá 10% destinada torcida visitante (Cruzeiro). Além disso, a Polícia Militar vetou a entrada de materiais provocativos na partida. O Galo prometeu reverter a decisão via Ministério Público.

A PMMG ordenou, em documento, que não permitirá o acesso de torcedores do Atlético-MG com qualquer material com a "letra B", que seria alusão ao rebaixamento do rival Cruzeiro. Além disso, está proibido que as torcidas não entoem cânticos e vídeos provocativos no sistema de áudio no Mineirão.

Diante desta determinação, o Atlético-MG se mostrou contra a decisão, firmando que não é função do poder público cercear manifestação da torcida. Vice-presidente do Galo, Lásaro Cândido Cunha confirmou a informação e definiu como "censura absurda", em post feito no Twitter.