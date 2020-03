Mauro Naves estreia nesta quarta-feira como comentarista do Fox Sports

Rio - Depois de ser demitido da Rede Globo, o jornalista Mauro Naves está de casa nova. Após deixar a emissora por envolvimentos no caso onde a modelo Najila Trindade acusou Neymar de agressão sexual, o repórter acertou com a Fox Sports fará a sua estreia pelo canal nesta quarta-feira, na partida entre Tigre e Palmeiras, pela Libertadores.



A volta de Mauro à televisão será no início da fase de grupos da competição continental. A partida será às 19h15 (de Brasília), com o pré-jogo iniciando às 18h30 e será com transmissão exclusiva da Fox Sports. A narração será com Téo José e contará com os comentários de Edmundo e Carlos Simon, e com a reportagem local de Fernando Caetano.



Desde que deixou a emissora carioca, Mauro chegou a fazer participações no canal esportivo. Após uma série de reuniões com os dirigentes da Fox, o repórter foi contratado e afirmou estar "bastante animado" com o "desafio muito instigante".