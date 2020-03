Galvão Bueno revela que não irá narrar a próxima Copa do Mundo, em 2022

Rio - Figura carimbada nas transmissões da Rede Globo em Copas do Mundo, Galvão Bueno afirmou que não irá narrar o próximo mundial, no Qatar, em 2022. De acordo com a 'Folha de São Paulo', o locutor esportivo revelou a informação em gravação do programa 'Altas Horas', que irá ao ar no próximo sábado.



"Eu vou estar lá, mas não vou narrar", disse Galvão Bueno. Após a revelação, o público do programa reagiu pedindo para o narrador atuar no torneio. O locutor reagiu brincando: "Quem sabe a gente não muda de ideia", completou.



Galvão Bueno já narrou 12 Copas do Mundo, sendo a primeira em 1974. Durante a gravação, o locutor também comentou o infarto que sofreu em novembro de 2019, o impedindo de narrar a final da Libertadores entre Flamengo e River Plate.



"Eu comecei a sentir dores e achei que era uma indisposição, eu nem iria ao hospital se não fosse a minha mulher”, comentou.