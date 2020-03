Fora da Copa de 2022, Galvão pode virar apresentador da Globo e Luis Roberto deve ser sucessor

Rio - Após afirmar que não deve narrar a próxima Copa do Mundo, Galvão Bueno pode assumir uma nova função na Rede Globo. De acordo com o portal "UOL", a ideia da emissora é fazer do narrador um "coringa para grandes eventos". Ele seria utilizado como apresentador em programas e comentarista em transmissões. No SporTV, Galvão Bueno já é responsável pela apresentação do programa "Bem, Amigos!".

Para o seu lugar de narrador número 1, Luis Roberto deverá ser o escolhido da Rede Globo. De acordo com o site, há na avaliação a emissora alguns fatores que o colocam na frente de Cléber Machado e de Gustavo Villani, outros narradores principais da emissora do Rio de Janeiro.

No entanto, a ausência de Galvão Bueno no Mundial do Catar ainda não é considerada certa pela Globo. Em outras ocasiões, o narrador já havia dito que estaria pensando em parar. Antes do Mundial de 2014, no Brasil, Galvão havia dito que aquela competição poderia ser a última dele.