Coronavírus pode fazer Rede Globo mudar planejamento para as Olimpíadas

Rio - A epidemia do novo coronavírus pode fazer com que a TV Globo mude seu planejamento para as Olimpíadas. Com a indefinição e a possibilidade de adiamento dos Jogos, a emissora atrasou a contratação da logística de seus funcionários no Japão.

De acordo com o portal "UOL", os profissionais que foram escalados para ir a Tóquio questionaram a emissora sobre as medidas de segurança que serão tomadas caso o surto continue. A direção aguarda uma posição do COI em relação à situação, mas já ordenou que seja preparado um material com instruções a seus funcionários.

A BandSports, que também possui os direitos de transmissão, vive o mesmo drama. A ordem é manter o planejamento inicial. No entanto, a emissora não pretende expor seus profissionais, caso a situação fuja do controle.