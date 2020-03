Clássico entre Flamengo e Botafogo tem 26 mil ingressos vendidos

Rio - O primeiro clássico entre Flamengo e Botafogo deste ano será realizado neste sábado, às 18h, no Maracanã, com mando rubro-negro e pela segunda rodada da Taça Rio. O clube da Gávea, aliás, divulgou na manhã desta quarta a primeira parcial de ingressos vendidos para o duelo: 26 mil entradas. A última parcial foi divulgada na manhã desta quinta-feira.



Há setores específicos destinos às torcidas: para a do Flamengo, o Setor Norte; já para o Botafogo, o Sul. Já os setores Leste e Oeste serão mistos (mais detalhes abaixo). É possível que o público seja próximo ao recorde de maior número de torcedores pagantes no Brasil em 2020, que ocorreu na finalíssima da Recopa Sul-Americana, quarta última, quando o Maracanã contou com 64.504 bilhetes comercializados (e 69.986 presentes).



O jogo, cabe destacar, não terá transmissão televisiva - já que o Fla não entrou em acordo com a Rede Globo, detentora dos direitos do Campeonato Carioca.



Em tempo: é possível que Keisuke Honda, já regularizado, faça a sua estreia pelo Glorioso, o que tornaria o clássico ainda mais atrativo.



Informações para ingressos à torcida do Flamengo*:



Setor Norte (exclusivo da torcida do Flamengo)

Raça e Superiores: R$ 25,00

Onde Estiver: R$ 30,00

Nação Jr. e Público Geral: R$ 60,00 (meia R$ 30,00)



Setor Leste Superior (Setor misto)

Raça e Superiores: R$ 25,00

Onde Estiver: R$ 30,00

Nação Jr. e Público Geral: R$ 60,00 (meia R$ 30,00)



Setor Leste Inferior (Setor misto)

Raça e Superiores: R$ 35,00

Onde Estiver: R$ 40,00

Nação Jr. e Público Geral: R$ 80,00 (meia R$ 40,00)



Setor Leste Mais (com Buffet e Setor misto)

Raça e Superiores: R$ 120,00

Onde Estiver: R$ 142,50

Nação Jr. e Público Geral: R$ 220,00 (meia R$ 142,50)



Setor Oeste Inferior (Setor misto)

Raça e Superiores: R$ 35,00

Onde Estiver: R$ 40,00

Nação Jr. e Público Geral: R$ 80,00 (meia R$ 40,00)



Setor Maracanã Mais (com Buffet Setor misto)

Raça e Superiores: R$ 160,00

Onde Estiver: R$ 182,50

Nação Jr. e Público Geral: R$ 300,00 (meia R$ 182,50)



* Essa partida não está inclusa no Pacote Maracanã Temporada 2020.



Informações para ingressos à torcida do Botafogo:



Setor Sul (exclusivo da torcida do Botafogo)

R$ 25 sócio

R$ 60 inteira

R$ 30 meia



Setor Leste Superior (misto)

R$ 25 sócio

R$ 60 inteira

R$ 30 meia



Setor Leste Inferior (misto)

R$ 35 sócio

R$ 80 inteira

R$ 40 meia



Setor Leste Mais (com Buffet e misto)

R$ 120 sócio

R$ 220 inteira

R$ 142,50 meia



Setor Oeste Inferior

R$ 35 sócio

R$ 80 inteira

R$ 40 meia



Setor Maracanã Mais (com Buffet e misto)

R$ 160 sócio

R$ 300 inteira

R$ 182,50 meia





