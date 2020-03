Goiás e Goianésia entram em acordo sobre porcentagem de Michael, negociado com o Flamengo; entenda!

O Flamengo não teve vida fácil para conseguir a contratação de Michael, eleito craque do Brasileirão 2019. A negociação envolveu o Goiás, a sua ex-equipe, o Goianésia, time que o revelou, e o empresário Eduardo Maluf, agente do atacante. Na ocasião, o Rubro-Negro pagou 7,5 milhões de euros, cerca de 36 milhões de reais, para adquirir 80% dos direitos econômicos. O restante ficou dividido.

A negociação ficou:



- Flamengo pagou 7,5 milhões de euros e ficou com 80%;



- Goiás vendeu os 75% que tinha direito;



- Goianesia manteve 5%;



-Jogador cedeu 5% para o Fla e ficou com 15%.#ODia — Venê Casagrande (@venecasagrande) January 10, 2020

O Goianésia, porém, não gostou e foi cobrar ao Goiás o que estava em contrato: se Michael fosse negociado, o Esmeraldino deveria pagar 500 mil euros à equipe do interior. Depois de dois meses de negociação, as duas diretorias entraram em acordo. O valor será pago em três vezes. Uma parcela à vista, prevista para a próxima semana, e as outras duas quando o Flamengo pagar ao Verdão do Centro Oeste, em julho de 2020 e janeiro de 2021.

Com isso, a 'pizza de Michael' está dividida da seguinte forma:

- Flamengo pagou 7,5 milhões de euros e ficou com 80%;

- Goiás vendeu os 75% que tinha direito e comprou 5% do Goianésia;

-Eduardo Maluf, empresário de Michael, tem direito a 15%.