Conmebol quer que pena por racismo em jogo do Santos vá além de multa

Rio - A punição ao Defensa y Justicia-ARG, por conta dos gestos racistas de um torcedor na partida contra o Santos, na última terça-feira, pode ser severa. Os dirigentes desejam mudar a imagem de que a entidade não pune com rigor casos de racismo no continente e, por isso, querem que a pena seja mais do que uma multa.

O clube argentino tem até a próxima segunda-feira para apresentar sua defesa ao Comitê de Disciplina da Conmebol, que abriu investigação para apurar o caso. Internamente, há quem diga que o Defensia y Justicia possa ser punido com portões fechados em algumas partidas na Libertadores.