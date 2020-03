Escola de surfe recebe evento para crianças com deficiência na Barra

Rio - Acontece no próximo sábado, às 8 da manhã, no espaço Burle Experience, na praia da Barra da Tijuca, o evento SurfHabilitar em que serão recebidas 15 crianças com limitações físicas e ou cognitivas e intelectuais para uma manhã de muito esporte e inclusão. Estarão presentes diversos profissionais como fisioterapeutas, fonoaudiólogos e terapeutas ocupacionais, todos trabalham na clinica Espaço Habilitar, onde as crianças fazem tratamento regular e são capacitados para a pratica do surfe.



O bicampeão mundial de surfe, Carlos Burle, acredita que o evento é uma grande oportunidade para promover a inclusão através do esporte. "Estou muito feliz em poder receber Surf Habilitar no espaço Burle Experience e saber que essas crianças irão participar de diversas atividades. Eu acredito que o surfe precisa chegar cada vez a mais lugares e pessoas e poder participar de eventos como esse, mesmo que indiretamente, é uma honra pra mim." conta ele.



O Surf Habilitar é uma nova proposta terapêutica que tem como foco trabalhar os objetivos funcionais determinados em solo através da prática do surf. O projeto surgiu da vontade de promover inclusão e proporcionar experiências e possibilidades à crianças que muitas vezes não tem essa oportunidade por dificuldade de acessibilidade.



A prática esportiva funciona como uma terapia prazerosa, motivacional, fora de um ambiente fechado onde as crianças se beneficiam dos recursos sensoriais como areia, água do mar e exposição solar.k



Para a Fisioterapeuta que coordena o projeto, Fernanda Bert, poder proporcionar um dia de praia inclusiva para essas crianças com os seus pais, significa também dividir momentos de prazer com pacientes para além das salas de terapia.



"Nós acreditamos que é muito importante esse contato com a natureza na promoção e inclusão ao esporte adaptado, por isso o foco no trabalho com o surfe que é um esporte que reúne tudo isso." completa ela.