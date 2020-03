Rio - Após uma indefinição, a Rede Globo decidiu adiar o programa especial em homenagem a Ronaldinho Gaúcho, que começaria neste domingo. Os apresentadores do "Esporte Espetacular" afirmaram que a série será exibida nas próximas semanas, por conta da prisão do ex-jogador.

"Bom, nessa semana a gente já ia começar a mostrar a história do gênio da bola Ronaldinho. Na hora que chamamos a série que celebrava os 40 anos do craque, ele foi detido no Paraguai", disse o apresentador Lucas Gutierrez.

Carlos Barcellos anunciou que a série exibida nas próximas semanas. "Ainda vamos contar nas próximas semanas a história do Ronaldinho, que ali no fim da carreira começou a se meter em confusões fora de campo", disse.

Ronaldinho completa 40 anos neste mês e está preso no Paraguai ao lado do irmão e empresário por conta de uma suposta falsificação de documentos.