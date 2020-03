Tragédia! Jogador morre em campo após sofrer colapso

Nigéria - Chineme Martins, jogador nigeriano de 22 anos, morreu no último domingo, após sofrer um colapso na partida entre entre Nasarawa United e Katsina. De acordo com o jornal BBC, pessoas que presenciaram o caso afirmaram que houve um problema com a ambulância que resgatou o atleta.

Chineme ficou em um estado inconsciente na segunda etapa do confronto local. Médicos dos dois clubes fizeram os primeiros socorros ainda em campo, antes do jogador ser encaminhado ao o Hospital Especialista Dalhatu-Araf, na Lafia, onde foi declarado morto.

A Liga de Futebol Profissional da Nigéria (NPFL) emitiu um comunicado sobre o caso.

"Espera-se que os resultados da autópsia informem as medidas subsequentes, se houver, que não foram tratadas pelo procedimento padrão existente", diz a entidade no documento.

Para confirmar o real motivo da morte do jogador, uma autópsia está sendo realizada.