Adolescente é espancado antes de clássico e perde seis dentes

Recife - Um adolescente de 16 anos foi espancado momentos antes do "Clássico das Multidões" protagonizado por Sport e Santa Cruz, no último sábado, na Ilha do Retiro.

Vídeos que circulam na internet mostram um grupo de homens desferindo golpes na cabeça e no corpo do jovem, que ainda teve sua vestimento retirada pelo bando. Além da roupa, o menino perdeu seis dentes.

O pai do rapaz revelou que o filho dele não tem ligação com nenhuma torcida organizada."Estou revoltado, triste, sem comer e sem nada na minha vida. Isso não pode acontecer. O menino foi se divertir, foi assistir o jogo e os marginais fizeram isso com o meu filho. É a terceira vez que ele vai para o campo. Ele foi com um amigo meu e um amigo dele. Antes de ele ir, eu disse não vá meu filho", disse à reportagem da "TV Jornal".