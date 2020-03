Organizado pela Ferj, "Joga Com Elas" abre portas para o futebol feminino

Rio - No Dia Internacional da Mulher, a Federação de Futebol do Estado do Rio de Janeiro organizou o "Joga Com Elas" , festival de futebol feminino sub 14, no CFZ. Pretinha, ex-jogadora da seleção brasileira, ministrou palestra e participou das atividades técnicas e táticas com as jovens jogadoras.



Exemplo de superação e vitória no futebol feminino, Pretinha elogiou o evento e levantou a bandeira da persistência para vencer.



- Hoje foi para aproveitar, mas fica a reflexão de nunca desistirmos na busca de oportunidades - aconselhou Pretinha.



A revelação Lara Dantas também marcou presença. Como o objetivo da "Joga Com Elas" é incentivar e fomentar o futebol feminino, todas as meninas sagraram-se campeãs, recebendo medalha de ouro. As participantes foram: America, Branca, Daminhas A, Daminhas B, Nova Aliança, Paris Saint German, Santa Cruz FC, Liga de Vassouras e Zico 10.



O "Joga Com Elas" terminou ao som do grupo SambaFlor, formado por mulheres.