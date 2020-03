Rio - Cristiana Brittes, uma das protagonistas do Caso Daniel, quebrou o silêncio e revelou detalhes sobre a noite do crime. Em entrevista ao SBT, ela negou ter participado da morte do jogador ao lado de seu marido, Edison Brittes, e disse ter sofrido importunações sexuais por parte de Daniel.

"Quero deixar bem claro que eu não agredi, não bati, não matei o Daniel. Não participei de nada. Fui vítima do Daniel. Fui a primeira vítima daquela noite. Fui Importunada sexualmente, ele veio sem ser convidado, entrou no meu quarto, tirou as calças, subiu na cama e me importunou sexualmente. Eu fui presa sem ser encostado nele. Ele (Daniel) estava em cima de mim, pegando nos meus seios, de cueca, com o pênis de fora, se esfregando em mim. Neste momento eu não entendendo que estava acontecendo. Dia eu gritei e pedi socorro e depois não sei mais descrever mais o que aconteceu", disse Cristiana.

Cris também disse que nunca quis saber detalhes do crime em que seu marido é assassino confesso.

"Muito triste, procuro não pensar que meu marido, pais das milhas filhas fizesse isso, tomado por raiva, por ódio, mas procuro não pensar, nunca quis saber como foi e nem quero saber", completou.