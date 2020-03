Paraguai - A empresária Dália López, apontada como pivô da prisão do ex-jogador Ronaldinho Gaúcho, não irá se apresentar à Justiça neste momento. É o que garante seu advogado, Álvaro Arias.

"E por que ela deveria se apresentar? Com o promotor (Osmar Legal, responsável pela prisão de Ronaldinho), vamos esperar um pouco, porque temos o obstáculo que ele diz que devemos disponibilizar a senhora Dália López (à Justiça), ou seja, o promotor quer que a dama apareça na fotografia de todas as redes sociais algemadas e com todos os microfones na boca; é isso que a acusação precisa evitar, então vamos aguardar a acusação", declarou, em entrevista ao canal "ABC".

Ronaldinho Gaúcho e seu irmão, Assis, estão presos em Assunção desde a última sexta-feira. Eles foram flagrados portante identidades e passaportes paraguaios falsos.