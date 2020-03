Rio - No clássico do último sábado entre Flamengo e Botafogo pelo Campeonato Carioca, a equipe Rubro-Negra demonstrou sua superioridade diante do adversário, sobretudo na segunda etapa da partida e garantiu uma vitória confortável por 3 a 0, mesmo com algumas peças importantes no banco. Para o comentarista Mauro Cezar, nunca na história houve uma diferença tão desigual entre as equipes.

Em seu podcast "Posse de Bola", Mauro avalia a predominância do atual campeão brasileiro de da Libertadores em comparação ao seus rivais, sobretudo ao Botafogo, último adversário da equipe comandada por Jorge Jesus.

"Acho que nunca houve uma disparidade tão grande, a diferença é muito grande. E é o Flamengo com cinco reservas em campo e jogando sem aquela intensidade de um grande jogo. Porque embora veja uma camisa do outro lado de um rival, os caras sabem que o jogo não é tão difícil. Isso é uma constatação, nenhum jogador vai falar isso, o técnico não vai falar isso. A gente pode falar isso porque a gente está vendo", afirma o jornalista.

O comentarista da ESPN relembrou de momento em que o Flamengo passou por crises financeiras e esteve abaixo em comparação ao seu rival.

"Já houve momentos na história deste confronto em que o Botafogo tinha um time bom e o Flamengo tinha um time que era uma porcaria. O pessoal esquece que há pouco tempo atrás, o Flamengo tinha uns timecos aí, o Flamengo teve aquela república do Ipatinga com o Ney Franco", cita.