Rio - Treinador do Flamengo e exaltado por quase todos no futebol brasileiro, Jorge Jesus chegou a negociar com o maior rival do Rubro-negro antes de fechar com o seu clube atual. Em entrevista à Fox Sports, ele revelou os clubes que o procuraram antes do seu acerto com o Flamengo.

"O primeiro foi o Vasco. Conversamos. Depois, teve a oportunidade do Atlético-MG, o meu agente disse. Vim ver um jogo, inclusive contra o Flamengo, jantei na casa do Ricardo Guimarães (ex-presidente do Galo). Conversamos, foram extremamente simpáticos, mas não era isso que eu queria. Tinha expectativas esportivas para vir ao Brasil, achava que, sem ofender ninguém, minha equipe tinha que brigar por título. Depois, veio o Flamengo e foi fácil fechar", afirmou.

Jorge Jesus tem contrato com o Flamengo até o meio da atual temporada. O Rubro-negro deseja renovar o vínculo com o treinador até o fim de 2021.