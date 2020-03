Rio - Depois de muita polêmica e incerteza nos últimos dias com o crescimento da epidemia do novo coronavírus, denominado Covid-19, pela Europa, a Uefa confirmou nesta quarta-feira o adiamento dos jogos Sevilla x Roma, em Sevilha, na Espanha, e Inter de Milão x Getafe, em Milão, na Itália, válidos pela rodada de ida das oitavas de final da Liga Europa, que seriam disputados nesta quinta.



Em uma nota oficial, a entidade informou que a decisão se deu pelas restrições de voos entre Espanha e Itália impostos pelas autoridades espanholas na última terça. As outras seis partidas das oitavas de final seguirão dentro do previsto nesta quinta-feira. Nenhuma data foi anunciada até o momento para a remarcação dos confrontos adiados. "Com as restrições de viagens entre Espanha e Itália impostas pelas autoridades espanholas, ambas partidas não serão disputadas nesta quinta-feira", informou.



Na terça-feira, o presidente do Getafe, Ángel Torres, havia anunciado em um programa de rádio que não iria viajar para a Itália, epicentro dos casos de coronavírus na Europa, e expor seus atletas, staff técnico e funcionários a uma possível contaminação. No outro jogo, a Roma não conseguiu autorização para viajar para Sevilha após ter feito os treinamentos sem qualquer problema.



Além destes dois jogos, outras partidas também estão sendo afetadas pela epidemia do novo coronavírus. Representantes do Wolverhampton, da Inglatgerra, pediram a suspensão do duelo contra o Olympiacos após o presidente do clube grego ter sido diagnosticado com a doença. No entanto, nenhum outro jogador testou positivo nos exames e a Uefa não adiou o confronto, que acontecerá em Atenas com os portões fechados para a torcida.



O Manchester United também irá entrar em campo pela Liga Europa e contra o LASK Linz, da Áustria, mas o jogo será feito com portões fechados na casa do rival. O mesmo acontecerá no duelo entre Wolfsburg e Shakhtar Donetsk, da Ucrânia, na cidade de Wolfsburg, na Alemanha.



Confira a rodada de ida das oitavas de final da Liga Europa:



Quinta-feira



14h55 (de Brasília)



LASK Linz-AUT x Manchester United-ING



Eintracht Frankfurt-ALE x Basel-SUI



Istanbul Basaksehir-TUR x Copenhague-DIN



17 horas



Wolfsburg-ALE x Shakhtar Donetsk-UCR



Rangers-ESC x Bayer Leverkusen-ALE



Olympiacos-GRE x Wolverhampton-ING