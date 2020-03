Band inicia conversas para renovar contrato de Neto

Rio - A Bandeirantes iniciou nos últimos dias conversas para a renovação de contrato do apresentador Neto. Segundo o "UOL", o jogador foi chamado para reuniões com a cúpula da emissora.

De acordo com a publicação, a extensão do vínculo com Neto não deve ser difícil, já que o apresentador tem uma relação muito boa com os diretores do canal. Além disso, a boa audiência e o retorno de merchandising de Neto também pesam.

Atualmente, o contrato de Neto com a Band vai até o fim de 2020. A expectativa é que a renovação seja sacramentada até abril.