Rio - O duelo entre Paris Saint-Germain e Borussia Dortmund, nesta quarta-feira, contou com transmissão exclusiva no Facebook. Os números impressionaram e fizeram com que a partida fosse a com maior audiência na história da rede social no Brasil, com 1 milhão e 100 mil espectadores.

Antes, o recorde pertencia ao Flamengo. No ano passado, a partida do Rubro-Negro contra o San José-BOL, pela Libertadores, conseguiu a marca de 1,054 milhão de espectadores simultâneos..