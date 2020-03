Turim, Itália - Os casos de coronavírus confirmados na Itália segue crescendo a cada dia que passa. Nesta quarta-feira, a Juventus anunciou que o zagueiro da equipe Danieli Rugani foi diagnosticado com a doença. O zagueiro de 24 anos está, no momento, assintomático, ou seja, não apresenta sintomas.

No entanto, apesar de não ter nenhum sintoma até aqui, Rugani já pode transmitir o vírus, mesmo com baixo potencial de contágio. Através do comunicado, a Juventus afirmou que já realizou todos os protocolos de isolamento sugeridos pelo governo, incluindo o de pessoas que tiveram contato recente com o zagueiro.