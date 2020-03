Futebol: jogadores sem torcida na Europa

A pandemia de coronavírus já afeta uma das maiores paixões do mundo: o futebol. Para evitar a proliferação do vírus os jogos da Liga dos Campeões, na Europa, e os campeonatos espanhol, o inglês, alemão e português, entre outros, vão ocorrer com portões fechados.



Ontem, seguindo orientação das autoridades francesas e da Uefa, o estádio Parque dos Príncipes ficou vazio para o duelo do Paris Saint Germain contra o Borussia Dortmund.



E no Brasil, ações de contenção também serão tomadas. E isso inclui o cancelamento de eventos esportivos ou a realização de partidas com portões fechados.



A primeira partida que pode ser adiada no país é a estreia do Brasil nas Eliminatórias da Copa do Mundo do Qatar, contra a Bolívia, dia 27, em Recife. A decisão cabe à Fifa, que ainda não se posicionou oficialmente, mas adiou o Congresso anual.



A Federação de Futebol do Rio disse estar alerta e mantém comunicação com órgãos governamentais, sempre alinhado com o Ministério da Saúde.



Ontem, médicos foram à cela de Ronaldinho Gaúcho e de seu irmão Assis, no Paraguai, para medir a temperatura de ambos. O procedimento foi realizado em todos os detentos para descobrir se suspeita de coronavírus.