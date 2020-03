Federação de Remo busca novos talentos em mais uma edição da Regata do Futuro

Rio - A Federação de Remo do Estado do Rio de Janeiro promove a 56ª edição da Regata Remo do Futuro, neste domingo (15), a partir das 8h30m, no Estádio de Remo da Lagoa. A competição, que tem a expectativa de reunir mais de 200 atletas de clubes cariocas, tem como objetivo principal encontrar novos talentos e futuros medalhistas mundiais e olímpicos, meninos e meninas que tenham aptidão para o esporte e, desse modo, recebam treinamento específico para se tornarem vencedores.

A 56ª Regata Remo do Futuro contará com remadores com idade a partir de 12 anos dos clubes Botafogo, Flamengo, Vasco da Gama, Guanabara, Piraquê, Escola Naval e Clube de Remo Rio de Janeiro, e tem entrada gratuita para o público. Essa será a primeira edição da Regata Remo do Futuro da temporada 2020 e serão realizadas 20 provas nas categorias Canoe, Yolete 4X, Yole 8, 2X Sub 13, feminino e masculino, onde serão disputados o Troféu Guilherme Arinos, para os remadores das escolas de remo e o Troféu

Paquetá pelos remadores Master (de 27 a 60 anos), além de duas provas de canoagem, nas categorias Cadete Feminino K1 e K2 e Cadete Masculino K1. As provas acontecerão de forma mesclada para que o público tenha a oportunidade de assistir a todas as categorias da competição.

O presidente da FRERJ, Paulo Carvalho, ressalta a importância da Regata Remo do Futuro, como o início de uma jornada de muita dedicação e esforço para os remadores. "As regatas Remo do Futuro são de extrema importância para o esporte, porque através delas descobrimos jovens talentos para serem treinados adequadamente com o objetivo de torná-los futuros campeões, como o remador Uncas Tales, bicampeão mundial de remo, que foi descoberto em uma regata Remo do Futuro. Os resultados alcançados tiveram muita dedicação do atleta e, com certeza, foi fruto do trabalho de base feito pelo Botafogo, clube que ele pertence", afirmou Paulo Carvalho.



Para o presidente da FRERJ, a conquistas de medalhas importantes no remo, nos últimos vem despertando o interesse de jovens pelo esporte, aumentando a procura e as inscrições de novos alunos nas escolinhas de remo dos clubes cariocas.

"Cada vez mais as escolinhas de remo do Rio aumentam o número de alunos novos. Acredito que isso se deve as conquistas dos remadores cariocas nas competições internacionais, provando assim a importância da Regata Remo do Futuro e de todo trabalho desenvolvido com esses atletas em seus clubes. É nossa obrigação promover esse tipo de competição, contribuir com a formação de novos remadores e continuar impulsionando o esporte para nossos atletas subirem no pódio mais vezes", completou Paulo Carvalho.