Jogador da NBA visitou escola um dia antes de testar positivo para coronavírus

Rio - Diagnosticado com coronavírus, o ala-armador do Utah Jazz, Donovan Mitchell, visitou uma escola um dia antes de confirmar a doença. Na última quarta-feira, ele visitou pela manhã a Del City High School, em Del City, no estado de Oklahoma.

A visita de Mitchell ao local foi compartilhada nas redes sociais por Lenny Hatchett, treinador de basquete da escola, que recebe alunos do ensino médio.

Donovan Mitchell é o segundo caso de coronavírus confirmado na NBA. A entidade suspendeu por tempo indeterminado as partidas da liga.