Conmebol suspende jogos da Libertadores devido ao coronavírus

Rio - Por conta da pandemia do novo coronavírus, a Conmebol irá suspender as partidas da Libertadores da América. A medida só começará a valer a partir da próxima semana. Sendo assim, as partidas marcadas para a noite desta quinta-feira ainda estão confirmadas.

La Dirección de Competiciones de Clubes de la CONMEBOL informó la suspensión temporal de la CONMEBOL @Libertadores 2020. pic.twitter.com/9yayRb31mK — CONMEBOL.com (@CONMEBOL) March 12, 2020 Em comunicado oficial, a entidade descartou a realização de qualquer partida entre os dias 15 e 21 de março. Os ajustes no calendário serão decididos nas próxima semanas.

Diante da decisão, a partida entre Independiente Del Valle e Flamengo, que seria disputada na próxima quarta-feira, no Equador, ainda não tem dada para ocorrer.