Negociando renovação, Neto estaria irritado com cobranças na Band

Rio - Ex-jogador e apresentador, Neto é um dos destaques do jornalismo esportivo da Band. Ele e a emissora estão conversando para renovar contrato, porém, de acordo com o portal "UOL", o ídolo corintiano estaria irritado com a postura de alguns profissionais do grupo de imprensa.

De acordo com o site, chefes do departamento esportivo da Band costumam cobrar Neto por matérias e comentários ao vivo, com o condutor do programa já em ação à frente das câmeras, atrapalhando até mesmo o seu desempenho. Isso tem irritado cada vez mais o apresentador, que já desabafou no ar sobre o assunto em outras ocasiões.

O contrato de Neto termina em dezembro, ele está na emissora desde 2007. O apresentador é um sucesso de audiência na emissora, principalmente em São Paulo.