Dirigente do Internacional ataca Renato Gaúcho após confusão: 'Não ajuda em nada'

Rio Grande do Sul - A briga entre jogadores na reta final do Gre-Nal 424 não acabou dentro de campo. Fora dele, nos bastidores, o maior clássico do Rio Grande do Sul continua quentíssimo.



Nos vestiários, Alessandro Barcellos, vice-presidente de futebol do Colorado, atacou Renato Gaúcho e afirmou que o treinador gosta de provocar o Internacional.



‘Este tipo de provocação no fim de um jogo como este não contribui em nada. O que muda? O que houve em 2018, quando ele tentou invadir o vestiário do Inter? O sonho dele deve ser treinar o Inter. Ele sempre diz que vai cumprimentar, mas vai provocar. Não ajuda em nada esta postura. Era importante que ele falasse do jogo, do campo, de um adversário que jogou bola, que propôs o jogo’, declarou o dirigente.



‘Quando terminou o jogo, aguardamos na porta do vestiário e aplaudimos nossos jogadores. Acho que isso não foi contentou ele, que ficou olhando para nosso vestiário. Ninguém disse nada para ele. Agora fico sabendo que ele disse que o Inter começou a confusão", contou. "Ele fica olhando, intimidando quem estava aplaudindo os jogadores. Isso não contribui em nada. E infelizmente com estes comentários para a situação. Espero que ele faça uma autocrítica, respire fundo, e possa avaliar o que aconteceu, que não se crie este ambiente que ninguém gosta de ver’, completou.



Lembrando que, Grêmio e Internacional têm mais dois confrontos garantidos neste primeiro semestre. O primeiro é pelo returno do Campeonato Gaúcho. Depois, eles se reencontram no Beira-Rio para a 4ª rodada da Libertadores.