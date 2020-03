Coronavírus: Neymar posta foto usando máscara contra doença

- Corona out - ("Fora, Corona", em inglês), escreveu o jogador em seus Stories nas redes social. vale lembrar que, segundo os especialistas, as máscaras não são tão efetivas para não infectados. A preferência é que pessoas testadas com a doença e próximas à elas utilizem para evitar o contágio.





Ver essa foto no Instagram CONTRA HAALAND CONTRA CORONAVÍRUS . É oficial: o hexa é logo ali! . @neymarjr/ Reprodução #Neymar #coronavirus #ucl #haaland #psg #paris #brasil #mascara Uma publicação compartilhada por LANCE! (@diariolance) em 13 de Mar, 2020 às 6:24 PDT Paris - O craque da Seleção brasileira parece estar se precavendo contra o coronavírus. Após a pandemia da doença ser concretizada pela Organização Mundial de Saúde e serem suspensos os principais campeonatos do mundo, o atacante Neymar compartilhou uma foto via Instagram, nesta sexta-feira, usando uma máscara. Ele, com os demais atletas do PSG, estão em casa devido ao cancelamento dos treinos do clube.

Pouco antes, Neymar chegou a fazer uma brincadeira com "Vini Martinez", atual companheiro de sua ex Carolina Dantas. Carolina é mãe de David Luccas, filho de Neymar com o craque. Na postagem, ele brincam com mensagens trocadas via celular e se divertem com a amizade entre os dois pais. "Vini" é pai do irmão de David, Valentim.

Os campeonatos de França, Itália, Inglaterra e Espanha, por exemplo, já acionaram os times para que sejam paralisadas as atividades enquanto o surto epidêmico em todo o mundo seja controlado. No entanto, o PSG esteve em campo na vitória contra o Borussia Dortmund, por 2 a 0, pela Liga dos Campeões, nesta quarta-feira.

O jogo foi realizado com portões fechados, mas não foi suficiente para evitar que milhares de franceses fossem às ruas próximas do estádio Parque dos Príncipes, do PSG, para acompanhar o avanço histórico do clube para as quartas de final da competição.