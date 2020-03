FERJ suspende venda de ingressos para os jogos do Carioca neste fim de semana

A Federação de Futebol do Estado do Rio de Janeiro determinou aos clubes que suspendam preventivamente a venda de ingressos para os jogos deste fim de semana. A FERJ aguarda diretrizes dos órgãos governamentais para decisão final. pic.twitter.com/O1gSlpzAnD — FERJ (@FFERJ) March 13, 2020 Rio - A Federação de Futebol do Estado do Rio de Janeiro suspendeu, por ora, a venda de ingressos para os jogos do Campeonato Carioca. Segundo a Ferj, os clubes não podem mais vender ingressos para estes jogos. A entidade aguarda diretrizes dos órgãos governamentais para decisão final sobre a realização ou não das partidas.

Neste sábado, o Flamengo enfrenta a Portuguesa, no Maracanã, às 18h. Já no domingo, o Botafogo encara o Bangu, no Nilton Santos, às 16h. Fechando a rodada, Vasco e Fluminense marcam mais um capítulo da rivalidade que vem crescendo a cada confronto. O clássico está marcado para às 18h, no Maracanã.