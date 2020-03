Jogos nas capitais de Rio e São Paulo terão portões fechados por orientação do Ministério da Saúde

Rio - Por orientação do Ministério da Saúde, os jogos de futebol dos campeonatos estaduais, nas capitais do Rio de Janeiro e de São Paulo não terão público devido a pandemia do novo coronavírus. A norma é válida para as partidas deste fim de semana.



Confira as partidas das capitais dos dois estados neste fim de semana:

Campeonato Carioca

Sábado

18h - Flamengo x Portuguesa - Maracanã



Domingo

16h - Botafogo x Bangu - Nilton Santos

18h - Vasco x Fluminense - Maracanã

Segunda-feira

16h - Madureira x Volta Redonda - Conselheiro Galvão



Campeonato Paulista

Sábado

19h - São Paulo x Santos - Morumbi



Domingo

16h - Corinthians x Ituano - Arena Corinthians