Ronaldinho deve jogar torneio em prisão no Paraguai, mas não poderá fazer gols

Assunção, Paraguai - Preso desde o último dia 7 de março no Paraguai, o ex-jogador Ronaldinho Gaúcho pode participar de um torneio de futsal que será realizado na penitenciária. De acordo com a 'ABV TV Paraguay', o brasileiro deve atuar na competição, mas sob condição de não marcar nenhum gol. A regra foi imposta pelos próprios organizadores do campeonato.



Outro fator que chama a atenção é a premiação ao campeão. Quem conquistar o torneio será recompensado com um leitão de 16 quilos. Times da prisão como 'Los Pitufos', 'Los Cumbieros', 'Sport Espada', 'Villarreal' e 'Milan' querem contar com Ronaldinho na competição. O ex-atleta segue encarcerado junto ao irmão Roberto de Assis Moreira.