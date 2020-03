Witzel diz que contato entre jogadores nas partidas do Carioca é 'risco deles'

Rio - A Ferj anunciou nesta sexta-feira que as partidas previstas para o final de semana no Campeonato Carioca serão mantidas, mas com portões fechados. Em coletiva no Palácio Guanabara, o governador Wilson Witzel afirmou que o contato entre os jogadores é um 'risco deles'.

"Vai ser com os portões fechados. Com os portões fechados não tem risco de aglomeração. O contato entre os jogadores é risco deles", afirmou Witzel.

Com a manutenção da competição, seis partidas ocorrerão neste fim de semana. No sábado jogam: Resende x Macaé; Flamengo x Portuguesa; e Boavista x Cabofriense. Já no domingo, as partidas são: Botafogo x Bangu; Vasco x Fluminense; e Madureira x Volta Redonda